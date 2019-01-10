Освобожденный из иранской тюрьмы украинский моряк вернулся в Украину

Фото: Андрей Новичков (facebook.com/petroporoshenko)

Новичкова освободили из тюрьмы Ирана 8 января 2019

Украинский моряк Андрей Новичков, которого в Иране обвиняли в убийстве матроса судна Arezoo и недавно освободили, вернулся в Украину. Самолет с ним на борту прибыл в аэропорт "Борисполь" сегодня, 10 января, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

Отметим, Новичков осенью 2016 года стал старшим помощником капитана иранского судна Arezoo. На 18-й день плавания в Южно-Китайском море у него произошел конфликт с одним из матросов. По словам украинца, иранский матрос пытался ударить Новичкова, после чего выпрыгнул за борт. В феврале 2017 года его доставили в Иран, где требовали признания в убийстве матроса. Кроме того, какое-то время ему грозила смертная казнь, так дело переквалифицировали в умышленное убийство.

Позже появилась информация, что Новичкова могли обменять на задержанного за шпионаж в пользу Ирана Али Джедуея, который был задержан в Харькове.

Президент Украины Петр Порошенко в конце 2018-го помиловал иранца, которого приговорили к 11 годам тюрьмы.

Пресса связывает это помилование с решением Тегерана об освобождении украинца.

8 января 2019 года Андрея Новичкова освободили из иранской тюрьмы.