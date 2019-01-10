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Звільнений з іранської в'язниці український моряк повернувся в Україну

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 09:30
Звільнений з іранської в'язниці український моряк повернувся в Україну
Фото: Андрій Новачків (facebook.com/petroporoshenko)

Новічкова звільнили з в'язниці Ірану 8 січня 2019

Український моряк Андрій Новічков, якого в Ірані звинувачували у вбивстві матроса судна Arezoo і нещодавно звільнили, повернувся в Україну. Літак з ним на борту прибув в аеропорт "Бориспіль" сьогодні, 10 січня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

Зазначимо, Новічков восени 2016 року став старшим помічником капітана іранського судна Arezoo. На 18-й день плавання в Південно-Китайському морі у нього стався конфлікт з одним із матросів. За словами українця, іранський матрос намагався вдарити Новічкова, після чого вистрибнув за борт. У лютому 2017 року його доставили в Іран, де вимагали зізнання у вбивстві матроса. Крім того, якийсь час йому загрожувала смертна кара, так справу перекваліфікували на умисне вбивство.

Пізніше з'явилася інформація, що Новичкова могли обміняти на затриманого за шпигунство на користь Ірану Алі Джедуея, який був затриманий у Харкові.

Президент України Петро Порошенко в кінці 2018-го помилував іранця, якого засудили до 11 років в'язниці.

Преса пов'язує це помилування з рішенням Тегерана про звільнення українця.

8 січня 2019 року Андрія Новічкова звільнили з іранської в'язниці.

 

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