В освобожденных районах Киевской области снова продлили комендантский час

В трех районах Киевской области, которые были освобождены от российских оккупантов, снова продлили комендантский час. Речь идет о Броварской, Вышгородском и Бучанском районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Александра Павлюка.
Усиленный комендантский час продлится до 6:00 утра 7 апреля. На остальной территории Киевской области запрещено выходить на улицу с 21:00 4 апреля до 6:00 5 апреля.
Отмечается, что в это время правоохранители и спасатели зачищают город от взрывчатых предметов, которые оставили оккупанты.
"Прошу с пониманием относиться к временным неудобствам, которые вводятся на освобожденных от орков территориях. Такие меры необходимы, прежде всего, ради безопасности оставшихся там жителей", - говорится в сообщении.
Напомним, что усиленный комендантский час в названных районах Киевской области вводили с 21:00 2 апреля до 6:00 5 апреля.
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