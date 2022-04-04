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В освобожденных районах Киевской области снова продлили комендантский час

Фото: в Киевской области снова ввели усиленный комендантский час(t Me UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

В трех районах Киевской области, которые были освобождены от российских оккупантов, снова продлили комендантский час. Речь идет о Броварской, Вышгородском и Бучанском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Александра Павлюка.

Усиленный комендантский час продлится до 6:00 утра 7 апреля. На остальной территории Киевской области запрещено выходить на улицу с 21:00 4 апреля до 6:00 5 апреля.

Отмечается, что в это время правоохранители и спасатели зачищают город от взрывчатых предметов, которые оставили оккупанты.

"Прошу с пониманием относиться к временным неудобствам, которые вводятся на освобожденных от орков территориях. Такие меры необходимы, прежде всего, ради безопасности оставшихся там жителей", - говорится в сообщении.

Напомним, что усиленный комендантский час в названных районах Киевской области вводили с 21:00 2 апреля до 6:00 5 апреля.

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Война России против УкраиныКиевская областьКомендантский час