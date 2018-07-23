У всех освобожденных из плена на Донбассе были черепно-мозговые травмы, - Геращенко

Геращенко рассказала о судьбе бывших заложников на Донбассе

У всех освобожденных из плена на Донбассе в декабре 2017 года были черепно-мозговые травмы. Об этом в интервью "Украинской правде" заявила первый вице-спикер Верховной рады, нардеп Ирина Геращенко (БПП).

В частности, Геращенко отметила, что все освобожденные сначала проходили медицинский осмотр и проверку спецслужб.

"Не только потому, что их в чем-то подозревают. Нет. На самом деле, именно из этих разговоров мы по крупицам собираем информацию, кого еще могут держать боевики", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, у всех освобожденных были черепно-мозговые травмы.

"Их пытали, били по голове. Двенадцать признались в сексуальных изнасилованиях. Когда ты знаешь обо всем этом ужасе, очень болезненно переживаешь любые улыбки мировых лидеров с (президентом России Владимиром, - ред.) Путиным. Нет там чему смеяться", - добавила Геращенко.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что боевики на Донбассе удерживают в плену 113 украинских заложников.