В освобожденных областях Украины постепенно восстанавливается инфраструктура, - Кубраков

Освобожденные от оккупационных войск РФ Сумская, Черниговская и Киевская области постепенно возвращаются к нормальной жизни. В частности, активно восстанавливается инфраструктура, которая позволит быстрее восстановить жизнедеятельность населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова во время рабочего визита в Черниговскую область.

По словам Кубракова, вместе со стартом восстановления инфраструктуры ликвидируются также и последствия боевых действий - разбираются завалы домов, убираются поваленные деревья и сожженные машины.

"Уже завтра приступаем к работе на трассе М-01 Киев - Чернигов. Это критически важный логистический маршрут. Также держим контакт с председателем Черниговской ОВА Вячеславом Чаусом для организации уборки городов и сел области", - подчеркнул он.

Между тем в Киевской области уже расчищено 29 километров трассы М-06 Киев-Чоп, а также проводится работа по благоустройству города-героя Ирпеня.

"Продолжаются работы по уборке Ирпеня - 16 км улиц уже расчищено. Также мы обустраиваем временные дороги рядом с временными переправами, которые обеспечат сообщение городов-спутников со столицей. Сейчас устраиваются насыпи рядом с переправами в Стоянке и Ирпене", - сообщил министр.

Активные работы проводятся также в Сумской области. В частности, продолжается уборка маршрута Н-12 Сумы-Полтава. В планах начать уборку города Тростянец и других дорог области.

"Напомню, что именно в этом месте находится Тростянецкая шоколадная фабрика - системообразующее производство, которое обеспечивает около 1100 рабочих мест в Украине. Мы поддерживаем контакт с руководством Mondelez (компанией-владельцем предприятия), и будем делать все возможное со своей стороны для того, чтобы фабрика работала на полную мощность, создавала рабочие места и платила налоги", - подчеркнул Кубраков.

Глава Мининфраструктуры также заверил, что все усилия будут направлены на обеспечение работы экономики, которая, в свою очередь, будет помогать обороне Украины. Сейчас делаются первые шаги перед масштабным восстановлением городов.