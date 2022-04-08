У звільнених областях України поступово відновлюється інфраструктура, - Кубраков
Звільнені від окупаційних військ РФ Сумська, Чернігівська та Київська області поступово повертаються до нормального життя. Зокрема, активно відновлюється інфраструктура, що дозволить швидше відновити життєдіяльність населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова під час робочого візиту до Чернігівської області.
За словами Кубракова, разом зі стартом відновлення інфраструктури ліквідовуються також і наслідки бойових дій - розбираються завали будинків, прибираються повалені дерева та спалені машини.
"Уже завтра приступаємо до роботи на трасі М-01 Київ - Чернігів. Це критично важливий логістичний маршрут. Також тримаємо контакт з головою Чернігівської ОВА В'ячеславом Чаусом для організації прибирання міст та сіл області", - наголосив він.
Тим часом у Київській області вже розчищено 29 кілометрів траси М-06 Київ-Чоп, а також проводиться робота з благоустрою міста-героя Ірпеня.
"Продовжуються роботи з прибирання Ірпеня - 16 км вулиць вже також розчищено. Також ми облаштовуємо тимчасові дороги поруч з тимчасовими переправами, які забезпечать сполучення міст-супутників зі столицею. Наразі влаштовуються насипи поруч з переправами у Стоянці та Ірпені", - повідомив міністр.
Активні роботи проводяться також у Сумській області. Зокрема, продовжується прибирання маршруту Н-12 Суми-Полтава. У планах розпочати прибирання міста Тростянець та інших доріг області.
"Нагадаю, що саме у цьому місці знаходиться Тростянецька шоколадна фабрика - системоутворююче виробництво, яке забезпечує близько 1100 робочих місць в Україні. Ми підтримуємо контакт з керівництвом Mondelez (компанією-власником підприємства), - і будемо робити все можливе зі свого боку для того, щоб фабрика працювала на повну потужність, створювала робочі місця і сплачувала податки", - підкреслив Кубраков.
Очільник Мінінфраструктури також запевнив, що всі зусилля будуть направлені на забезпечення роботи економіки, яка, своєю чергою, допомагатиме обороні України. Наразі робляться перші кроки перед масштабною відбудовою міст.