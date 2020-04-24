Освобожденные из российского плена моряки получили статус УБД

Освобожденные в сентябре 2019 года из российского плена украинские моряки получили статус участников боевых действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании соответствующей комиссии при Минобороны было принято решение предоставить статус участника боевых действий 22 военным морякам, которых захватили 25 ноября 2018 в Керченском проливе. Комиссия пришла к выводу, что моряки выполняли боевые задачи в условиях огневого контакта с формированиями Российской Федерации и в дальнейшем были захвачены в плен.

Напомним, украинские моряки были освобождены в сентябре 2019 года в рамках первого большого обмена пленными с Российской Федерацией в период президентства Владимира Зеленского.

Российская сторона после захвата обвинила их в якобы нарушении государственной границы. Перед обменом их отпустили на поруки украинского уполномоченного по правам человека. Несмотря на это, официально уголовное дело украинских моряков в России до сих пор не закрыли.