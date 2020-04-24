Звільнені з російського полону моряки отримали статус УБД

Звільнені у вересні 2019 року з російського полону українські моряки отримали статус учасників бойових дій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні відповідної комісії при Міноборони було прийнято рішення надати статус учасника бойових дій 22 військовим морякам, яких захопили 25 листопада 2018 в Керченській протоці. Комісія прийшла до висновку, що моряки виконували бойові завдання в умовах вогневого контакту з формуваннями Російської Федерації і в подальшому були захоплені в полон.

Нагадаємо, українські моряки були звільнені у вересні 2019 року в рамках першого великого обміну полоненими з Російською Федерацією в період президентства Володимира Зеленського.

Російська сторона після захоплення звинуватила їх у нібито порушенні державного кордону. Перед обміном їх відпустили на поруки українського уповноваженого з прав людини. Незважаючи на це, офіційно кримінальну справу українських моряків у Росії досі не закрили.