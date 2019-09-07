Освобожденные политзаключенные рассказали о своих планах

Освобожденные украинские политзаключенные рассказали о своих планах на будущее. Об этом сообщает РБК-Украина.

Один из освобожденных украинских моряков, старший матрос катера "Бердянск" Богдан Головаш рассказал о планах на ближайшее будущее. Он заявил, что хочет как можно скорее вернуться на службу и выйти в море, сообщает "Громадське".

"Првые планы - скорее вернуться на службу и выйти снова в море. Это то, о чем я думал последние месяцы пребывания", - сказал Головаш.

Крымчанин Владимир Балух отметил: "Планы какие-то есть, но настолько они сумбурные. Не то что я не хочу с вами быть откровенным, но я просто не знаю, как сформулировать то, что со мной происходит... Не до планов сейчас".

Корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко после возвращения из российского заключения собирается вернуться к журналистике, пишет "Радио Свобода".

"Конечно, я никуда не уходил из нее (журналистики - ред.). Вернусь в родное агентство "Укринформ"", - рассказал Сущенко в аэропорту "Борисполь".

Он заявил, что хочет "пообщаться с коллегами, обняться с друзьями, поехать на могилу к отцу", который умер в начале марта 2018 года, когда Роман находился под арестом в РФ.

Украинец Александр Кольченко после пяти лет в тюрьме выразил желание продолжить обучение в Таврическом национальном университете.

"Буду учиться по той же специальности - туризм. [Буду] агентом по организации туризма", - рассказал Кольченко.

Украинец Павел Гриб в аэропорту рассказал, что не хочет вспоминать то, что с ним произошло за эти более чем два года.

"Меня не было более двух лет. Что могу сказать? Очень хорошо, что вернулся, и прощай, немытая Московия. Пока не хочу загадывать, но хотелось бы проехаться, со всеми заключенными поговорить, потом может домой", - сказал он.

Напомним, украинским морякам, которые были освобождены в результате обмена пленными между Украиной и Россией, вручили награды и повысили в званиях