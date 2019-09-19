Освобожденные моряки обещают помогать осужденному российскому активисту

Фото: Константин Котов в суде (facebook.com/letmypeoplegoukraine)

Активист выходил на акции протеста в поддержку украинских пленных

Освобожденные из российского плена украинские моряки пообещали помогать ранее осужденному российскому активисту Константину Котову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

О поддержке Котове заявили моряки из Херсона Михаил Власюк, Виктор Беспальченко и Сергей Чулиба, которые вернулись в родной город в четверг, 19 сентября.

Они также сообщили, что во время пребывания в плену им удалось один раз встретиться с Котовым в автозаке.

"Мы конечно же будем поддерживать его. Выделять из зарплат средства, передавать ему. Он нас поддерживал, это очень-очень хороший человек. Там много хороших людей в России, я вам честно скажу", - отметил Сергей Чулиба.

Напомним, Константин Котов был приговорен в начале сентября на 4 года. Он был признан виновным в "неоднократном нарушении правил проведения акций протеста". Он являлся постоянным участником протестных акций, активно помогал политзаключенным. Также Котов является одним из инициаторов бессрочной акции у здания администрации президента в Москве с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Ранее РБК-Украина сообщало, что работа по делу военнопленных украинских моряков продолжается даже после их освобождения. Адвокаты будут защищать их в суде.