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Звільнені моряки обіцяють допомагати засудженому російському активісту

Новини » Політика    19.09.2019 - 22:33
Звільнені моряки обіцяють допомагати засудженому російському активісту
Фото: Костянтин Котів у суді (facebook.com/letmypeoplegoukraine)

Активіст виходив на акції протесту на підтримку українських полонених

Звільнені з російського полону українські моряки пообіцяли допомагати раніше засудженому російському активісту Костянтину Котову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Про підтримку Котова заявили моряки з Херсона Михайло Власюк, Віктор Беспальченко і Сергій Чулиба, які повернулися в рідне місто в четвер, 19 вересня.

Вони також повідомили, що під час перебування в полоні їм вдалося один раз зустрітися з Котовим в автозаку.

"Ми звичайно ж будемо підтримувати його. Виділяти із зарплати кошти, передавати йому. Він нас підтримував, це дуже-дуже хороша людина. Там багато хороших людей в Росії, я вам чесно скажу", - зазначив Сергій Чулиба.

Нагадаємо, Костянтин Котов був засуджений на початку вересня на 4 роки. Він був визнаний винним в "неодноразовому порушенні правил проведення акцій протесту". Він був постійним учасником протестних акцій, активно допомагав політв'язням. Також Котів є одним з ініціаторів безстрокової акції біля будівлі адміністрації президента в Москві з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що робота по справі військовополонених українських моряків триває навіть після їх звільнення. Адвокати будуть захищати їх у суді.

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