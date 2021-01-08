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Освобожденные из ливийской тюрьмы моряки вернулись в Украину

Автор: РБК-Украина

Четверо освобожденных из ливийской тюрьмы моряков вернулись в Украину. Их удерживали около пяти лет по обвинению в контрабанде.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что сегодня утром в Украину вернулись моряки Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка, которые в феврале 2016 года были задержаны с судном Captain Khayyam. В декабре ливийский суд приговорил их к пяти годам заключения.

Освобожденный Владимир Тостоган поблагодарил всех причастных к возвращению на родину.

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"Информация о нашем освобождении пришла в ночь на Рождество, поэтому хочу поздравить всех с Рождеством Христовым. Огромное спасибо всем и слава Украине!" - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина неоднократно просила Ливию освободить моряков по гуманитарным соображениям, поскольку двое из них имеют проблемы со здоровьем.

До этого Украина вернула из Сирии нескольких граждан, которые проверялись на связи с террористической организацией "Исламское государство" и удерживались в лагере беженцев.

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