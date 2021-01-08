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Звільнені з лівійської в'язниці моряки повернулися до України

Автор: РБК-Україна

Четверо звільнених з лівійської в'язниці моряків повернулися до України. Їх утримували близько п'яти років за звинуваченням у контрабанді.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що сьогодні вранці до України повернулися моряки Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський і Павло Чайка, які в лютому 2016 року були затримані з судном Captain Khayyam. У грудні лівійський суд засудив їх до п'яти років ув'язнення.

Звільнений Володимир Тостоган подякував усім причетним до повернення на батьківщину.

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"Інформація про наше звільнення прийшла в ніч на Різдво, тому хочу привітати всіх з Різдвом Христовим. Величезне спасибі всім і слава Україні!" - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна неодноразово просила Лівію звільнити моряків з гуманітарних міркувань, оскільки двоє з них мають проблеми зі здоров'ям.

До цього Україна повернула з Сирії кількох громадян, які перевірялися на зв'язки з терористичною організацією "Ісламська держава" і утримувалися в таборі біженців.

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