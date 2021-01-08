ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Освобожденные из ливийской тюрьмы моряки вернулись в Украину

Киев, Пятница 08 января 2021 12:19
Освобожденные из ливийской тюрьмы моряки вернулись в Украину
Фото: освобожденные украинцы (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Четверо освобожденных из ливийской тюрьмы моряков вернулись в Украину. Их удерживали около пяти лет по обвинению в контрабанде.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что сегодня утром в Украину вернулись моряки Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка, которые в феврале 2016 года были задержаны с судном Captain Khayyam. В декабре ливийский суд приговорил их к пяти годам заключения.

Освобожденный Владимир Тостоган поблагодарил всех причастных к возвращению на родину.

"Информация о нашем освобождении пришла в ночь на Рождество, поэтому хочу поздравить всех с Рождеством Христовым. Огромное спасибо всем и слава Украине!" - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина неоднократно просила Ливию освободить моряков по гуманитарным соображениям, поскольку двое из них имеют проблемы со здоровьем.

До этого Украина вернула из Сирии нескольких граждан, которые проверялись на связи с террористической организацией "Исламское государство" и удерживались в лагере беженцев.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество УкраинаЛивияморяки

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь