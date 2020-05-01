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Освобожденные в ходе обмена пленными прошли обсервацию, тесты отрицательные

Новости » Коронавирус     01.05.2020 - 14:00
Освобожденные в ходе обмена пленными прошли обсервацию, тесты отрицательные
Фото: освобожденные украинцы (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

У освобожденных украинцев завершилась обсервация

У освобожденных в ходе обмена пленными 16 апреля украинцев завершилась обсервация, все тесты отрицательные. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По его словам, сегодня освобожденные из плена вышли из обсервации.

"Двое из них возвращаются домой уже сегодня, большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация - они ее получат в специализированных медицинских учреждениях. Расходы, связанные с пребыванием и питанием людей в обсервации, взяло на себя государство", - отметил Кириленко.

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Опубліковано Павлом Кириленком Пʼятниця, 1 травня 2020 р.

Он также добавил, что во время обсервации каждому провели тестирование с помощью быстрых тестов и по два ПЦР-исследования (в начале и в конце обсервации). Все полученные результаты - отрицательные.

Напомним, на этой недели представители так называемой "Донецкой народной республики" заявили, что у одного из переданных Украиной пленных якобы выявили COVID-19. Такую информацию озвучила "министр здравоохранения" Ольга Долгошапко, однако не привела никаких подробностей.

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