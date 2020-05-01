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Звільнені в ході обміну полоненими пройшли обсервацію, тести негативні

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 14:00
Звільнені в ході обміну полоненими пройшли обсервацію, тести негативні
Фото: звільнені українці (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

У звільнених українців завершилася обсервація

У звільнених у ході обміну полоненими 16 квітня українців завершилася обсервація, всі тести негативні. Про це у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

За його словами, сьогодні звільнені з полону вийшли з обсервації.

"Двоє з них повертаються додому вже сьогодні, більшості потрібна психологічна та медична реабілітація - вони її отримуватимуть в спеціалізованих медичних установах. Витрати, пов'язані з перебуванням та харчуванням людей в обсервації, взяла на себе держава", - зазначив Кириленко.

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Опубліковано Павлом Кириленком П'ятниця, 1 травня 2020 р.

Він також додав, що під час обсервації кожному провели тестування за допомогою швидких тестів і по два ПЛР-дослідження (на початку і в кінці обсервації). Всі отримані результати - негативні.

Нагадаємо, цього тижня представники так званої "Донецької народної республіки" заявили, що у одного з переданих Україною полонених нібито виявили COVID-19. Таку інформацію озвучила "міністр охорони здоров'я" Ольга Долгошапко, проте не навела жодних подробиць.

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