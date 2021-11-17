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Освобождение заложников и усиление безопасности в Черном море: Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом

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Украина, Среда 17 ноября 2021 09:37
Освобождение заложников и усиление безопасности в Черном море: Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом Архивное фото: президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили вопросы безопасности, сотрудничество в оборонной сфере, а также освобождения украинцев, незаконно удерживаемых РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский оценил поддержку со стороны Турции территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное вовлечение в работу нового международного механизма - Крымской платформы.

Отдельное внимание они уделили вопросу войны на Донбассе и освобождения украинцев, незаконно удерживаемых Россией. Лидеры стран обменялись мнениями относительно ситуации в области безопасности в регионе, а также относительно соответствующих инициатив по усилению безопасности в Черном море.

Президенты обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере. Стороны констатировали, что стратегическое партнерство уже сегодня укрепляет вооруженные силы двух стран. Была отмечена реализация ряда важных проектов в области самолетостроения и развития ВМС, а также перспективы для углубления такого взаимодействия. Кроме того, Зеленский рассказал Эрдогану о начале серийного производства транспортного самолета Ан-178 и пригласил турецкого лидера присоединится к кругу его заказчиков.

Лидеры отметили настроенность в завершение в ближайшее время подготовки Соглашения о зоне свободной торговли. Также было уделено внимание состоянию реализации достигнутых договоренностей по ряду проектов двусторонней повестки дня, в частности, строительства жилья для представителей крымскотатарского народа. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, среди прочего, пути диверсификации поставок энергоресурсов.

Президенты договорились провести юбилейное, 10 заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в Киеве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Стороны обсудили вызовы в Черном и Азовском морях.

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