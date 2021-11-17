ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Звільнення заручників та посилення безпеки у Чорному морі: Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом

Новость на русском →
Україна, Середа 17 листопада 2021 09:37
Звільнення заручників та посилення безпеки у Чорному морі: Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом Архівне фото: президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери країн обговорили питання безпеки, співпрацю в оборонній сфері, а також звільнення українців, яких незаконно утримує Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

Зеленський оцінив підтримку з боку Туреччини територіальної цілісності та суверенітету України, а також активне залучення до роботи нового міжнародного механізму - Кримської платформи.

Окрему увагу вони приділили питанню війни на Донбасі та звільнення українців, яких незаконно утримує Росія. Лідери країн обмінялися думками щодо ситуації у сфері безпеки у регіоні, а також щодо відповідних ініціатив щодо посилення безпеки у Чорному морі.

Президенти обговорили питання співпраці у оборонній сфері. Сторони констатували, що стратегічне партнерство вже зміцнює збройні сили двох країн. Було відзначено реалізацію низки важливих проектів у галузі літакобудування та розвитку ВМС, а також перспективи для поглиблення такої взаємодії. Крім того, Зеленський розповів Ердогану про початок серійного виробництва транспортного літака Ан-178 і запросив турецького лідера приєднатися до кола його замовників.

Лідери наголосили на завершенні найближчим часом підготовки Угоди про зону вільної торгівлі. Також було приділено увагу стану реалізації досягнутих домовленостей щодо низки проектів двостороннього порядку денного, зокрема, будівництва житла для представників кримськотатарського народу. Сторони обговорили питання взаємодії в енергетичній сфері, серед іншого, шляхи диверсифікації постачання енергоресурсів.

Президенти домовилися провести ювілейне, 10 засідання Стратегічної ради високого рівня у лютому 2022 року у Києві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом. Сторони обговорили виклики у Чорному та Азовському морях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
Всупереч усьому. Україна обіграла Боснію і зіграє в плей-офф відбору на ЧС-2022
Всупереч усьому. Україна обіграла Боснію і зіграє в плей-офф відбору на ЧС-2022
DAILY
Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"