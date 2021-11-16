ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Зеленский обсудил с министром обороны Британии вызовы Украине в Черном и Азовском морях

Новина українською →
Киев, Вторник 16 ноября 2021 19:21
Зеленский обсудил с министром обороны Британии вызовы Украине в Черном и Азовском морях Фото: Зеленский встретился с министром обороны Британии Беном Уоллесом (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Стороны обсудили вызовы в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что в ходе встречи Зеленский рассказал Уоллесу о вызовах, возникающих перед Украиной в акваториях Черного и Азовского морей. Также обсуждались международные шаги для восстановления безопасного судоходства в регионе и углубление двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

Глава государства подчеркнул необходимость реализации последовательных шагов для получения Украиной полноценного членства в НАТО. Как отметил Зеленский, украинская сторона активизирует работу в этом направлении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Великобритания
NEWS
Рокировки зон и 1000 гривен за вакцинацию. Что нужно знать о карантине в Украине
Рокировки зон и 1000 гривен за вакцинацию. Что нужно знать о карантине в Украине
DAILY
"Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов