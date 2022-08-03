Освобождение всей территории Украины является реалистичным, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что вся территория Украины будет освобождена от оккупантов и это, по его мнению, вполне реально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Дмитрия Кулебы во время брифинге.

"Освобождение всей территории Украины является реалистичным", - так ответил Кулеба на вопрос, можно ли вернуть Херсон под контроль Украины.