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Освобождение всей территории Украины является реалистичным, - Кулеба

Новина українською →
Украина, Среда 03 августа 2022 20:36
Освобождение всей территории Украины является реалистичным, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что вся территория Украины будет освобождена от оккупантов и это, по его мнению, вполне реально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Дмитрия Кулебы во время брифинге.

"Освобождение всей территории Украины является реалистичным", - так ответил Кулеба на вопрос, можно ли вернуть Херсон под контроль Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский приказал украинским военным вернуть оккупированные прибрежные территории юга Украины, поскольку они являются жизненно важными для экономики страны.

Вчера стало известно о 53 населенных пункта Херсонской области, которые освобождены от оккупантов.

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