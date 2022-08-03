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Звільнення усієї території України є реалістичним, - Кулеба

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Україна, Середа 03 серпня 2022 20:36
Звільнення усієї території України є реалістичним, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Глава МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що вся територія України буде звільненна від окупантів і це, на його думку, цілком реально.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Дмитра Кулеби під час брифінгу.

"Звільнення всієї території України є реалістичним", - так відповів Кулеба на запитання, чи можна повернути Херсон під контроль України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наказав українським військовим повернути окуповані прибережні території півдня України, оскільки вони є життєво важливими для економіки країни.

Вчора стало відомо про 53 населених пункти Херсонської області, які звільнені від окупантів.

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