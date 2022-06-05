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Освобождение Донбасса несет международные риски для Украины: почему это так

Фото: Северодонецк (иллюстративвное фото/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Для того, чтобы "отбить" Донбасс у российских оккупантов, нужно зайти на территорию России. А такой заход на территории России может иметь негативные международные последствия для Украины и утрату поддержки союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Министерства внутренних дел Виктора Андрусива.

"Иначе придется отбивать территории фактически в лоб", - констатирует он.

Что касается Херсона, по словам Андрусива, все гораздо легче.

"Если мы будем прорывать оборону, а мы так или иначе это будем делать, то штурмовать Херсон никто не будет. Достаточно нанести любой рассекающийся удар где-то между Херсоном и Новой Каховкой, или со стороны Энергодара", - говорит он.

Таким образом, по его мнению, ВСУ возьмут российские войска в окружение и "отрежут" их от поставок из Крыма.

"У них не будет мощи и сил выбивать нас, так что им лучше будет отступить", - констатировал Андрусив.

Ранее Андрусив заявлял, что Украина всерьез рассматривает возможность подрыва Крымского моста. Это только вопрос времени.

Также, по его словам, более 30% модерных танков потеряла Россия за три месяца полномасштабной войны против Украины.

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Донбасс