Освобождение Донбасса несет международные риски для Украины: почему это так

"Иначе придется отбивать территории фактически в лоб", - констатирует он.

Что касается Херсона, по словам Андрусива, все гораздо легче.

"Если мы будем прорывать оборону, а мы так или иначе это будем делать, то штурмовать Херсон никто не будет. Достаточно нанести любой рассекающийся удар где-то между Херсоном и Новой Каховкой, или со стороны Энергодара", - говорит он.

Таким образом, по его мнению, ВСУ возьмут российские войска в окружение и "отрежут" их от поставок из Крыма.

"У них не будет мощи и сил выбивать нас, так что им лучше будет отступить", - констатировал Андрусив.