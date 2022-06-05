Визволення Донбасу несе міжнародні ризики для України: чому це так

"Інакше доведеться відбивати території фактично в лоб", - констатує він.

Що стосується Херсону, за словами Андрусіва, все набагато легше.

"Якщо ми будемо проривати оборону, а ми так чи інакше це будемо робити, то штурмувати Херсон ніхто не буде. Достатньо нанести будь-який розсікаючий удар десь між Херсоном і Новою Каховкою, або зі сторони Енергодара", - каже він.

Таким чином, на його думку, ЗСУ візьмуть російські війська в оточення та "відріжуть" їх від постачань з Криму.

"У них не буде потужності й сил вибивати нас, тож їм краще буде відступити", - констатував Андрусів.