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Визволення Донбасу несе міжнародні ризики для України: чому це так

Фото: Сєвєродонецьк (ілюстративне фото/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Для того, щоб "відбити" Донбас у російських окупантів, треба зайти на територію Росії. А такий захід на території РФ може мати негативні міжнародні наслідки для України і втрату підтримки союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Міністерства внутрішніх справ Віктора Андрусіва.

"Інакше доведеться відбивати території фактично в лоб", - констатує він.

Що стосується Херсону, за словами Андрусіва, все набагато легше.

"Якщо ми будемо проривати оборону, а ми так чи інакше це будемо робити, то штурмувати Херсон ніхто не буде. Достатньо нанести будь-який розсікаючий удар десь між Херсоном і Новою Каховкою, або зі сторони Енергодара", - каже він.

Таким чином, на його думку, ЗСУ візьмуть російські війська в оточення та "відріжуть" їх від постачань з Криму.

"У них не буде потужності й сил вибивати нас, тож їм краще буде відступити", - констатував Андрусів.

Раніше Андрусів заявляв, що Україна серйозно розглядає можливість підриву Кримського мосту. Це лише питання часу.

Також за його словами, понад 30% модерних танків втратила Росія за три місяці повномасштабної війни проти України.

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Донбас