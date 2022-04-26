"Освободили" школу и больницу. Оккупанты накрыли ракетами Авдеевку

"Россияне продолжают целенаправленно стрелять по гражданским и уничтожать критическую инфраструктуру", - отметил он.

Как добавил Кириленко, сегодня обстрелы продолжаются практически по всей линии фронта. В настоящее время известно о по меньшей мере 2 погибших, в частности в Нью-Йорке, а также о 6 раненых (в Марьинке, Великой Новоселке, Нью-Йорке и Лимане).

"Стабильно напряжено на Марьинском направлении. В то же время россияне обстреляли Красногоровку, повредили трансформатор и оставили город без электричества", - отметил он, добавив, что электроснабжение уже удалось восстановить.