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"Звільнили" школу та лікарню. Окупанти накрили ракетами Авдіївку

Фото: окупанти обстріляли Авдіївку (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська продовжують знищувати інфраструктуру на Донеччині. Так, окупанти обклали ракетами Авдіївку - під удар потрапили лікарня, школа, житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росіяни продовжують цілеспрямовано стріляти по цивільних та знищувати критичну інфраструктуру", - зазначив він.

Як додав Кириленко, сьогодні обстріл триває практично по всій лінії фронту. В даний час відомо про щонайменше 2 загиблих, зокрема в Нью-Йорку, а також про 6 поранених (у Мар'їнці, Великій Новосілці, Нью-Йорку та Лимані).

"Стабільно напружено на Мар'їнському напрямку. Водночас росіяни обстріляли Красногорівку, пошкодили трансформатор та залишили місто без електрики", - зазначив він, додавши, що електропостачання вже вдалося відновити.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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