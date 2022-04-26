"Звільнили" школу та лікарню. Окупанти накрили ракетами Авдіївку

"Росіяни продовжують цілеспрямовано стріляти по цивільних та знищувати критичну інфраструктуру", - зазначив він.

Як додав Кириленко, сьогодні обстріл триває практично по всій лінії фронту. В даний час відомо про щонайменше 2 загиблих, зокрема в Нью-Йорку, а також про 6 поранених (у Мар'їнці, Великій Новосілці, Нью-Йорку та Лимані).

"Стабільно напружено на Мар'їнському напрямку. Водночас росіяни обстріляли Красногорівку, пошкодили трансформатор та залишили місто без електрики", - зазначив він, додавши, що електропостачання вже вдалося відновити.