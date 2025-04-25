Освітня карта України: де найбільше шкіл і як змінилась кількість учнів

В якій області України - найбільше шкіл

Станом на початок 2024/25 навчального року в цілому в Україні налічувалось 12,3 тисячі закладів загальної середньої освіти (шкіл, гімназій або ліцеїв).

При цьому найбільше - 1077 закладів - було зафіксовано у Львівській області.



Кількість закладів загальної середньої освіти на початок 2024/25 навчального року за регіонами (таблиця: ukrstat.gov.ua)

Скільки учнів було у школах на початок року

Всього на початок 2024/25 навчального року в Україні налічувалось 3743,9 тисячі учнів (при цьому 72% з них - у міській місцевості).

У Держстаті зауважили, що це - на 4,3% менше, відносно попереднього навчального року.

Кількість учнів у закладах середньої освіти (скриншот: facebook.com/Ukrstat)

Скільки учнів і вчителів припадає на один заклад освіти

Згідно з інформацією Державної служби статистики, на один заклад загальної середньої освіти в Україні припадає:

305 учнів;

31 учитель.

Більше інформації щодо загальної середньої та професійно-технічної освіти в Україні можна знайти в офіційному звіті Держстату.