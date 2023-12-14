Освічені та кваліфіковані. Який портрет українських біженців у Німеччині

За даними Федеральне статистичне відомство Німеччини (Destatis), до Німеччини у 2022 році та першій половині 2023 року прибули близько 1 млн людей із України.

У першому півріччі цього року серед українських біженців 61% становили жінки, 39% – чоловіки. Торік жінок було 69%. 40% біженців жили у неповних сім'ях – жінки переважно приїжджали із дітьми самі. Серед німців у неповних сім'ях живуть лише 8% населення.

Водночас на переїзд до Німеччини зважилася велика кількість високоосвічених українців. Серед українських біженців віком від 25 до 59 років 45% мають академічну професійну кваліфікацію університету чи технічного коледжу. А 28% мають неакадемічну професійну кваліфікацію. Загалом по Німеччині академічний ступінь мають лише 27% людей цього ж віку.

"Попри високий рівень освіти, тільки кожна п'ята людина із України віком від 25 до 59 років працевлаштована", – йдеться в дослідженні.

Серед українських біженців працездатного віку працюють лише 19%. Тим часом рівень зайнятості населення у Німеччині складає 85%. Рівень зайнятості жінок із України удвічі нижчий (14%), ніж чоловіків (30%). При цьому через 12 місяців перебування у країні роботу знаходять вже 24% працездатних біженців.