Осужденный за терроризм россиянин попросил Путина обменять его, - Денисова

Алексей Седиков просит Путина обменять его на одного из украинских политзаключенных

Осужденный в Украине за терроризм россиянин Алексей Седиков попросил президента России Владимира Путина обменять его на одного из украинских политзаключенных. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По словам Денисовой, Седиков, который отбывает наказание в Бучанской колонии, предоставил заявление на имя Путина с просьбой вернуть его на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных. Письмо направили в Администрацию президента России.

Также Денисова сообщила, что попросила представителя Украины в гуманитарной подгруппе Ирину Геращенко, а также российского омбудсмена и советника Путина содействовать возможности гуманитарного обмена один на один.

Отметим, Седикова задержали на Донбассе 11 июля 2016 года во время столкновений под Троицким Луганской области.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриш на переговорах в Минске не ставит отдельно в повестку дня вопрос обмена 36 арестованных россиян на украинских политзаключенных, которых удерживают в тюрьмах России.