Засуджений за тероризм росіянин попросив Путіна обміняти його, - Денісова

Олексій Седіков просить Путіна обміняти його на одного з українських політв'язнів

Засуджений в Україні за тероризм росіянин Олексій Седіков попросив президента Росії Володимира Путіна обміняти його на одного з українських політв'язнів. Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

За словами Денісової, Седіков, який відбуває покарання у Бучанській колонії, надав заяву на ім'я Путіна з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв'язнів. Лист направили в Адміністрацію президента Росії.

Також Денісова повідомила, що попросила представника України в гуманітарній підгрупі Ірину Геращенко, а також російського омбудсмена і радника Путіна сприяти можливості гуманітарного обміну один на один.

Зазначимо, Седікова затримали на Донбасі 11 липня 2016 року під час зіткнень під Троїцьким Луганської області.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тоні Фріш на переговорах у Мінську не ставить окремо в порядок денний питання обміну 36 заарештованих росіян на українських політв'язнів, яких утримують у в'язницях Росії.