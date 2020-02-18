Засуджений у Криму журналіст Семена повернувся в Україну

Фото: Микола Семена (праворуч) (t.me/denisovaombudsman)

Семена виїхав з Криму в Київ на лікування

Український журналіст Микола Семена, який раніше був засуджений в аннексированном Криму за підтримку тероризму, повернувся в Україну. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова Telegram.

Повідомляється, що 18 лютого Насіння виїхав з Криму на підконтрольну територію України для лікування.

"Микола Семена, кримський журналіст, який був 22 вересня 2017 незаконно засуджений окупаційною владою нарешті знаходиться на контрольованій урядом України території. Він в безпеці і направляється в Київ", - написала Денисова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 28 січня з Миколи Семени зняли судимість. Раніше в 2017 році він був засуджений "Залізничним районним судом" до 2,5 років умовно з випробувальним терміном у три роки і забороною займатися публічною діяльністю три роки. Тоді Семену визнали винним, в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії". У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому було пред'явлено офіційне звинувачення.

Також повідомлялося, що за даними Freedom House, зараз в Росії утримуються за ґратами щонайменше 10 професійних журналістів з Криму. Більшість з них є кримськими татарами, пов'язаними з правозахисним рухом "Кримська солідарність".