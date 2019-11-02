Осужденный в Крыму журналист Назимов вышел на свободу

Крымский журналист, редактор издания "Твоя газета" Алексей Назимов, который был осужден по политическм мотивам, 1 ноября вышел на свободу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Назимов рассказал, что за время судебных заседаний суд отверг все доказательства невиновности фигурантов дела.

"Я думаю, если обычный человек посмотрит на все, что происходило за эти три года, то сразу поймет, что было на самом деле. Нам не раз предлагали пойти на сделку со следствием. Мы, конечно, на это не согласились, потому что никакой вины, как и преступления - не было. Все это - надуманное политическое дело", - заявил осужденный журналист.

Как известно, в ноябре 2018 года подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд вынес решение по делу депутата Алуштинского горсовета Павла Степанченко, редактора издания "Твоя газета" Алексея Назимова и оператора Андрея Облезова, обвиняемых в вымогательстве денег у местного отделения партии "Единая Россия" "за непублікацию клеветы". Назимова приговорили к 4 годам 7 месяцам в колонии общего режима, Степанченко - до 3 лет 9 месяцев.

Напомним, судья подконтрольного России Мирового "суда" Ялты Александр Алтунин оставил в силе решение об административном аресте на 15 суток активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского.

РБК-Украина писало, что на админгранице между оккупированным Россией Крымом и Херсонской областью задержали крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова.