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Осужденных за "терроризм" крымских татар вывезли в Новочерасск

СИЗО Новочеркасска (Фото: memohrc.org)
Автор: Константин Широкун

Четырех крымских политзаключенных, осужденных за "терроризм" на сроки от 15 до 19 лет лишения свободы, перевели в СИЗО города Новочеркасска Ростовской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Крымской солидарности".

Правозащитник Риза Изетов, журналист Ремзи Бекиров и активисты — Шабан Умеров, Раим Айвазов прибыли в СИЗО-3 Новочеркасска в Ростовской области. 10 марта Южный окружной военный суд вынес им приговор. Политические заключённые из Крыма будут содержаться там до рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. С января 2021 года они находились в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

По словам адвокатов, активисты чувствуют себя хорошо, но защитница отмечает, что данное СИЗО переполнено заключенными, а также известно своими антисанитарными условиями и малым количеством прогулок на свежем воздухе, что может серьезно повлиять на их здоровье.

10 марта 2022 года Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении активистов "Крымской солидарности", арестованных по делу "второй Симферопольской группы" Хизб ут-Тахрир. Риза Изетов и Ремзи Бекиров получили 19 лет колонии, Шабан Умеров был осужден на 18 лет, Раим Айвазов на 17 лет и Фарход Базаров получил 15 лет.

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