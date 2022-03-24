Засуджених за "тероризм" кримських татар вивезли в Новочеркаськ

Чотирьох кримських політв'язнів, засуджених за" тероризм " на терміни від 15 до 19 років позбавлення волі, перевели в СІЗО міста Новочеркаська Ростовської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Кримської солідарності".

Правозахисник Різа Ізетов, журналіст Ремзі Бекіров і активісти — Шабан Умеров, Раїм Айвазов прибули в СІЗО-3 Новочеркаська в Ростовській області. 10 березня Південний окружний військовий суд виніс їм вирок. Політичні в'язні з Криму будуть утримуватися там до розгляду апеляційної скарги на вирок. З січня 2021 року вони перебували в СІЗО-1 Ростова-на-Дону.

За словами адвокатів, активісти почувають себе добре, але захисниця зазначає, що дане СІЗО переповнене ув'язненими, а також відоме своїми антисанітарними умовами і малою кількістю прогулянок на свіжому повітрі, що може серйозно вплинути на їхнє здоров'я.

10 березня 2022 року Південний окружний військовий суд виніс обвинувальний вирок щодо активістів "Кримської солідарності", заарештованих у справі "другої Сімферопольської групи" Хізб ут-Тахрір. Різа Ізетов і Ремзі Бекіров отримали 19 років колонії, Шабан Умеров був засуджений на 18 років, Раїм Айвазов на 17 років і Фарход Базаров отримав 15 років.