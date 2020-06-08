Осужденных в РФ политзаключенных Абдуллаєвих держат в штрафных изоляторах

Фото: Тимур Абдуллаев (facebook.com/crimeansolidarity)

Узеир Абдуллаев попал в штрафной изолятор третий раз

Политзаключенных братьев Абдуллаевых из Крыма поместили в штрафные изоляторы. Они отбывают наказание в колонии на территории Российской Федерации.

Об этом сообщила мать политзаключенных Диляра Абдуллаева в Facebook.

По ее данным, Тимура Абдуллаева будут держать в СИЗО как минимум до 20 июня. Узеир Абдуллаев попал в штрафной изолятор в третий раз.

"Расстроена. Тимуру продлили наказание в штрафном изоляторе до 20 июня, а теперь еще и Узеира уже третий раз выдворяют в ШИЗО. Мои оба сына в ШИЗО. А у меня только они двое...", - написала мать политзаключенных.

Как известно, Тимура и Узеира Абдуллаевых осудили по "симферопольских делам "Хизб ут-Тахрир". Они отбывают наказание в городе Салавате в Башкортостане в России. В колонии политзаключенные практически сразу попали в штрафные изоляторы с особо суровыми условиями содержания. При этом они оба имеют серьезные проблемы со здоровьем.

Узеира Абдуллаева приговорили в июне 2019 года к 13 годам лишения свободы, Тимура Абдуллаева - до 17 лет. Позже им, как и другим осужденным вместе с ними, сроки уменьшили на шесть месяцев.

Ранее повідолялося, что Тимур Абдуллаев перенес в российском следственном изоляторе инсульт.

РБК-Украина писало, что политзаключенного Абделлаева держат в российском СИЗО в Ростовской области с нарушением прав.

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Автор: Инна Собора