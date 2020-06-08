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Засуджених в РФ політв'язнів Абдуллаєвих тримають в штрафних ізоляторах

Новини » Суспільство     08.06.2020 - 00:48
Засуджених в РФ політв'язнів Абдуллаєвих тримають в штрафних ізоляторах
Фото: Тимур Абдуллаєв (facebook.com/crimeansolidarity)

Узеїр Абдуллаєв потрапив до штрафного ізолятора втретє

Політв'язнів братів Абдуллаєвих із Криму помістили до штрафних ізоляторів. Вони відбувають покарання в колонії на території Російської Федерації.

Про це повідомила мати політв'язнів Діляра Абдуллаєва у Facebook.

За її даними, Тимура Абдуллаєва триматимуть в ШІЗО як мінімум до 20 червня. Узеїр Абдуллаєв потрапив до штрафного ізолятора втретє.

"Засмучена. Тимурові продовжили покарання в штрафному ізоляторі до 20 червня, а тепер іще й Узеїра вже втретє видворяють у ШІЗО. Мої обидва сини в ШІЗО. А в мене лише вони двоє…", - написала матір політв'язнів.

Як відомо, Тимура та Узеїра Абдуллаєвих засудили у "сімферопольських справах "Хізб ут-Тахрір". Вони відбувають покарання у місті Салаваті в Башкортостані в Росії. В колонії політв'язні практично відразу потрапили до штрафних ізоляторів із особливо суворими умовами утримання. При цьому вони обидва мають серйозні проблеми зі здоров’ям.

Узеира Абдуллаєва засудили в червні 2019 року до 13 років позбавлення волі, Тимура Абдуллаєва - до 17 років. Пізніше їм, як і іншим засудженим разом із ними, терміни зменшили на шість місяців.

Раніше повідолялося, що Тимур Абдуллаєв переніс в російському слідчому ізоляторі інсульт.

РБК-Україна писало, що політв'язня Абделлаєва тримають в російському СІЗО в Ростовській області з порушенням прав.

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Автор: Инна Собора

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