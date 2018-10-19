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Засуджені отримають доступ до дистанційних пунктів безоплатної правової допомоги

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 10:48
Ілюстративное фото (myvin.com.ua)
Ілюстративное фото (myvin.com.ua)

Також засуджені отримуватимуть інформацію про свої права та соціальні гарантії

В Україні розроблено план дій, спрямований на співпрацю у сфері надання безоплатної правової допомоги особам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі, тримаються під вартою в місцях попереднього ув’язнення або перебувають на обліку в уповноважених органах з питань пробації. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.

Як зазначається, взаємодія між системою безоплатної правової допомоги та установами виконання покарань буде суттєво посилена завдяки Меморандуму та чітко визначеним у спільному плані дій завданням і заходам, що додасть системності та максимальній ефективності здійснюваних заходів, сприятиме інтеграції таких осіб у суспільство.

"Важливими напрямами спільної роботи є утворення дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги у приміщеннях установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації, слідчих ізоляторах, організація та проведення спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової обізнаності осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення або обмеження волі, а також розроблення та розповсюдження інформаційних матеріалів про права та соціальні гарантії осіб, які відбувають покарання або тримаються під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом року близько 1 мільйона українців отримали консультацію юристів із центру безоплатної правової допомоги.

 

В Україні за рік близько 1 млн громадян отримали консультації центру безоплатної правової допомоги
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