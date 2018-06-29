Осужденного в России политзаключенного Клыха этапировали в психиатрическую больницу

Мать политзаключенного сообщила об ухудшении состояния Клыха

Осужденного в России украинца Станислава Клыха этапировали из колонии в психиатрическую больницу. Об этом сообщили уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова и мать политзаключенного Тамара Клих в эфире телеканала "Прямой".

"На сегодня я заказала разговор с ним, разговор не состоялся, его отправили в психиатрическую больницу. Я позвонила Татьяне Щур, правозащитнице в России... Она говорит, что был у него адвокат, сказал, что он в очень плохом состоянии, даже не смог с ним поговорить. Говорит: "я думаю, что его отправят в больницу". Какие-то документы подписал, а какие, я не знаю", - отметила мать политзаключенного.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека Людмила Денисова повторно обратилась к руководителю Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских политзаключенных в России. Денисова констатировала отсутствие реакции Барта на ее письма о посещении сотрудниками МККК украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова, а также относительно содействия ее визитов к ним.