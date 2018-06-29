Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Осужденного в России политзаключенного Клыха этапировали в психиатрическую больницу

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 18:32
Фото: Станислав Клых (youtube.com Радио Свобода)
Фото: Станислав Клых (youtube.com Радио Свобода)

Мать политзаключенного сообщила об ухудшении состояния Клыха

Осужденного в России украинца Станислава Клыха этапировали из колонии в психиатрическую больницу. Об этом сообщили уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова и мать политзаключенного Тамара Клих в эфире телеканала "Прямой".

"На сегодня я заказала разговор с ним, разговор не состоялся, его отправили в психиатрическую больницу. Я позвонила Татьяне Щур, правозащитнице в России... Она говорит, что был у него адвокат, сказал, что он в очень плохом состоянии, даже не смог с ним поговорить. Говорит: "я думаю, что его отправят в больницу". Какие-то документы подписал, а какие, я не знаю", - отметила мать политзаключенного.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека Людмила Денисова повторно обратилась к руководителю Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских политзаключенных в России. Денисова констатировала отсутствие реакции Барта на ее письма о посещении сотрудниками МККК украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова, а также относительно содействия ее визитов к ним.

Россия медлит с рассмотрением списков граждан для обмена Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев, - Денисова
Теги публикации: Российская Федерация, Клых  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь