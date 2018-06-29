Засудженого в Росії політв'язня Клиха етапували до психіатричної лікарні

Мати політв'язня повідомила про погіршення стану Клиха

Засудженого в Росії українця Станіслава Клиха етапували з колонії до психіатричної лікарні. Про це повідомили уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова та мати політв'язня Тамара Клих в ефірі телеканалу "Прямий".

"На сьогодні я замовила розмову з ним, розмова не відбулася, його відправили до психіатричної лікарні. Я подзвонила Тетяні Щур, правозахисниці у Росії... Вона каже, що був у нього адвокат, сказав, що він у дуже поганому стані, навіть не зміг з ним поговорити. Каже: "Я думаю, що його відправлять до лікарні". Якісь документи підписав, а які, я не знаю", - зазначила мати політв'язня.

Нагадаємо, раніше уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова повторно звернулася до керівника Регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту з проханням відвідати українських політв'язнів у Росії. Денісова констатувала відсутність реакції Барта на її листи щодо відвідування співробітниками МКЧХ українських політв'язнів Олега Сенцова, Олександра Кольченко, Володимира Балуха, Станіслава Клиха і Олександра Шумкова, а також щодо сприяння її візитів до них.