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Засудженого в Росії політв'язня Клиха етапували до психіатричної лікарні

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 18:32
Фото: Станіслав Клих (youtube.com Радіо Свобода)
Фото: Станіслав Клих (youtube.com Радіо Свобода)

Мати політв'язня повідомила про погіршення стану Клиха

Засудженого в Росії українця Станіслава Клиха етапували з колонії до психіатричної лікарні. Про це повідомили уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова та мати політв'язня Тамара Клих в ефірі телеканалу "Прямий".

"На сьогодні я замовила розмову з ним, розмова не відбулася, його відправили до психіатричної лікарні. Я подзвонила Тетяні Щур, правозахисниці у Росії... Вона каже, що був у нього адвокат, сказав, що він у дуже поганому стані, навіть не зміг з ним поговорити. Каже: "Я думаю, що його відправлять до лікарні". Якісь документи підписав, а які, я не знаю", - зазначила мати політв'язня.

Нагадаємо, раніше уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова повторно звернулася до керівника Регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту з проханням відвідати українських політв'язнів у Росії. Денісова констатувала відсутність реакції Барта на її листи щодо відвідування співробітниками МКЧХ українських політв'язнів Олега Сенцова, Олександра Кольченко, Володимира Балуха, Станіслава Клиха і Олександра Шумкова, а також щодо сприяння її візитів до них.

Росія зволікає із розглядом списків громадян для обміну Україна готова обміняти 23 російських в'язнів на 23 українців, - Денісова
Теги публікації: Російська Федерація, Клых  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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