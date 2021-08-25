Осужденного за разгон Майдана экс-руководителя МВД постановили восстановить в должности

Гребенюк во время Евромайдана был замначальника ГУ МВД - начальником милиции общественной безопасности в Черниговской области, а с 8 мая по 27 октября 2014 года занимал аналогичную должности в Одесской области.

В феврале 2018 года Верховный Суд постановил, что Гребенюк непосредственно причастен к силовому разгону 25 ноября 2013 года палаточного городка активистов Евромайдана в Чернигове.

Полковник милиции был осужден к трем годам тюрьмы условно по ст. 340 Уголовного кодекса (незаконное препятствование проведению митингов и собраний).

Также Гребенюк был уволен из органов внутренних дел и попал в реестр люстрированных лиц.

Милиционер обжаловал это в суде. ОАСК стал на его сторону и отменил люстрацию экс-чиновника. По мнению Окружного админсуда, Гребенюк не способствовал узурпации власти Януковичем и не нарушал права и свободы граждан. Соответственно, уволен из МВД он был незаконно.

ОАСК постановил безотлагательно восстановить полковника Гребенюка на должности, выплатить ему 680 тыс. гривен за вынужденный прогул и удалить сведения о нем из реестра люстрированных лиц.