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Засудженого за розгін Майдану екс-керівника МВС постановили поновити на посаді

Автор: Олег Черниш

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді екс-заступника начальника Головного управління МВС в Одеській області Едуарда Гребенюка. Раніше він був засуджений до 3 років в'язниці за розгін наметового містечка активістів Євромайдану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду від 11 серпня.

Гребенюк під час Євромайдану був заступником начальника ГУ МВС - начальником міліції громадської безпеки в Чернігівській області, а з 8 травня по 27 жовтня 2014 року обіймав аналогічну посаду в Одеській області.

У лютому 2018 року Верховний Суд постановив, що Гребенюк безпосередньо причетний до силового розгону 25 листопада 2013 року наметового містечка активістів Євромайдану в Чернігові.

Полковник міліції був засуджений до трьох років в'язниці умовно за ст. 340 Кримінального кодексу (незаконне перешкоджання проведенню мітингів і зборів).

Також Гребенюк був звільнений з органів внутрішніх справ і потрапив до реєстру люстрованих осіб.

Міліціонер оскаржив це в суді. ОАСК став на його бік і скасував люстрацію екс-чиновника. На думку Окружного адмінсуду, Гребенюк не сприяв узурпації влади Януковичем і не порушував права і свободи громадян. Відповідно, звільнений з МВС він був незаконно.

ОАСК постановив невідкладно відновити полковника Гребенюка на посаді, виплатити йому 680 тис. гривень за вимушений прогул і видалити відомості про нього з реєстру люстрованих осіб.

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Майдан