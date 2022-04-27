На острове Змеиный ВСУ уничтожили командный пункт и зенитный комплекс армии РФ

В Черноморской операционной зоне ВСУ нанесли серьезный удар по вражеским позициям на острове Змеином. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Также российские войска пытались продвинуться в сторону Николаевской области в районе поселков Таврийское и Новая Заря, но успеха не имели, понеся существенные потери. Общие вражеские потери за сутки составляют 16 солдат, 1 танк и 4 единицы автомобильной техники.

Крылатые ракеты частично повредили мост через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших нет, движение транспорта частично ограничено. Ведутся восстановительные работы.