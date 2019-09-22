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У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Новости » Происшествия    22.09.2019 - 12:59
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Гипоцентр залегал на глубине 11 км под морским дном

Утром в воскресенье, 22 сентября, в провинции Малуку на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Как отмечается, землетрясение произошло в воскресенье в 02:53 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 165 км на северо-запад от Малуку Тенггара Барата, гипоцентр залегал на глубине 11 км под морским дном.

По словам официального представителя Агентства метеорологии, климата и геофизики страны Мухаммад Фадиль, не было замечено никаких признаков возникновения цунами.

"Мы не заметили никаких признаков возможности возникновения цунами, поэтому не дали предупреждение", - рассказал Фадиль.

Как известно, Индонезия находится в сейсмически активной зоне - Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, и часто страдает от землетрясений.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что возле острова Карпатос (Греция) землетрясение магнитудой 4,2. Сообщается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 65 км от острова Карпатос на глубине 7,5 км. Информации относительно пострадавших или нанесенного ущерба нет.

Кроме того, в результате сильного землетрясения в Турции были повреждены около тысячи жилых домов. Сила подземных толчков достигала 6,5 баллов.

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Новости Украины землетрясениеИндонезия
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