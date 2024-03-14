На островах Тайваню знаходиться спецназ США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus Taiwan .

Міністр оборони Тайваню Чіу Куо-Чен підтвердив, що спецназ армії США дислокується на віддалених островах Тайваню. Він сказав, що їхня присутність була частиною обміну та мала бути "можливістю навчання" для збройних сил Тайваню.

Міністр оборони зробив це зауваження після того, як журналісти в кулуарах законодавчого слухання попросили його прокоментувати нещодавні повідомлення ЗМІ про те, що спецназ американської армії, широко відомий як "зелені берети", тренує тайванські війська в Кінмень і Пенху.

Чіу сказав, що присутність США має на меті допомогти збройним силам Тайваню виявити будь-які слабкі місця чи сліпі місця, а також дозволити силам брати участь у обміні з дружніми командами чи країнами.

Ці розгортання, згідно зі звітом, було здійснено відповідно до закону США про дозвіл на національну оборону від 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Китай активізував військові дії проти Тайваню в "сірій зоні", насичуючи райони навколо острова повітряними кулями, безпілотниками та цивільними суднами.

Таким чином Пекін намагається виснажити противника напередодні потенційної відкритої війни.

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