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На островах Тайваня находится спецназ США

Тайвань, Четверг 14 марта 2024 22:26
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На островах Тайваня находится спецназ США Фото: на островах Тайваня находится спецназ США (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На отдаленных островах Тайваня было подтверждено присутствие американского спецназа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus Taiwan.

Министр обороны Тайваня Чиу Куо-Чен подтвердил, что спецназ армии США дислоцируется на отдаленных островах Тайваня. Он сказал, что их присутствие было частью обмена и должно было быть "возможностью обучения" для вооруженных сил Тайваня.

Министр обороны сделал это замечание после того, как журналисты в кулуарах законодательного слушания попросили его прокомментировать недавние сообщения СМИ о том, что спецназ американской армии, широко известный как "зеленые береты", тренирует тайваньские войска в Кинмэнь и Пенху.

Чиу сказал, что присутствие США имеет целью помочь вооруженным силам Тайваня выявить любые слабые места или слепые места, а также позволить силам участвовать в обмене с дружественными командами или странами.

Эти развертывания, согласно отчету, были осуществлены в соответствии с законом США о разрешении на национальную оборону от 2023 года.

Напомним, ранее мы писали, что Китай активизировал военные действия против Тайваня в "серой зоне", насыщая районы вокруг острова воздушными шарами, беспилотниками и гражданскими судами.

Таким образом, Пекин пытается истощить противника накануне потенциальной открытой войны.

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