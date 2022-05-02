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У острова Змеиный ВСУ уничтожили два катера РФ, - Залужный

Фото: ВСУ уничтожили два катера РФ 2 мая (скриншот из видео/t.me/CinCAFU)
Автор: Наталия Гурковская

На рассвете понедельника, 2 мая, у острова Змеиный украинские военные уничтожили два катера типа "Раптор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По его словам, эти цели удалось поразить с помощью турецкого БПЛА "Байрактар".

"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Работает "Байрактар", - написал он.

Как сообщалось, ранее в Вооруженных силах Украины показали, что осталось от колонны вражеской российской техники после работы беспилотника "Байрактар".

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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остров ЗмеиныйВалерий ЗалужныйБайрактар