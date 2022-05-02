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Біля острова Зміїний ЗСУ знищили два катери РФ, - Залужний

Фото: ЗСУ знищили два катери РФ 2 травня (скриншот з відео/t.me/CinCAFU)
Автор: Наталія Гурковська

На світанку понеділка, 2 травня, біля острова Змеїний українські військові знищили два катери типу "Раптор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За його словами, ці цілі вдалося вразити за допомогою турецького БПЛА "Байрактар".

"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу "Раптор". Працює "Байрактар", - написав він.

Як повідомлялося, раніше у Збройних силах України показали, що залишилося від колони ворожої російської техніки після роботи безпілотника "Байрактар".

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остров ЗмеиныйВалерій ЗалужнийБайрактар