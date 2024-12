Острівну державу Вануату сколихнув потужний землетрус (фото, відео)

Вануату (або ж Республіка Вануату) - острівна тихоокеанська держава в Меланезії, яка межує:

В цілому Республіка Вануату розташована на 83 островах архіпелагу Нові Гебриди. Столиця держави - місто Порт-Віла.

Розташування Республіки Вануату (скриншот: google.com/maps)

Згідно з даними Геологічної служби США (USGS), підземні поштовхи, які сколихнули країну, було зафіксовано на глибині 10 кілометрів. Після першого з них відбулося декілька афтершоків.

Уточнюється, що магнітуда землетрусу у Вануату - 7,4 бала (за інформацію низки ЗМІ - 7,3 бала).

A powerful 7.4 magnitude earthquake struck Vanuatu, causing widespread destruction and Multiple Buildings Collapse in Port Vila,Vanuatu



Third video of US Embassy in Vanuatu, showing extensive damage #earthquake #Vanuatu #terremoto https://t.co/ukU7BtmCZP pic.twitter.com/1vDwo4hae2