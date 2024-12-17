Острівну державу Вануату сколихнув потужний землетрус (фото, відео)
У вівторок, 17 грудня, острівну тихоокеанську державу Вануату сколихнув потужний землетрус.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Що відомо про землетрус у Вануату та його наслідки
Вануату (або ж Республіка Вануату) - острівна тихоокеанська держава в Меланезії, яка межує:
- на півночі - з територіальними водами Соломонових Островів
- на заході - з економічною зоною Австралії
- на південному заході - з територіальними водами Нової Каледонії
- на сході - з територіальними водами Фіджі
В цілому Республіка Вануату розташована на 83 островах архіпелагу Нові Гебриди. Столиця держави - місто Порт-Віла.
Розташування Республіки Вануату (скриншот: google.com/maps)
Згідно з даними Геологічної служби США (USGS), підземні поштовхи, які сколихнули країну, було зафіксовано на глибині 10 кілометрів. Після першого з них відбулося декілька афтершоків.
Уточнюється, що магнітуда землетрусу у Вануату - 7,4 бала (за інформацію низки ЗМІ - 7,3 бала).
A powerful 7.4 magnitude earthquake struck Vanuatu, causing widespread destruction and Multiple Buildings Collapse in Port Vila,Vanuatu— Weather monitor (@Weathermonitors) December 17, 2024
Third video of US Embassy in Vanuatu, showing extensive damage #earthquake #Vanuatu #terremoto https://t.co/ukU7BtmCZP pic.twitter.com/1vDwo4hae2
"Можливі жертви та пошкодження. Вплив має бути відносно локалізованим... Орієнтовні економічні втрати становлять 1-10% ВВП Вануату", - розповіли у USGS.
В цілому сильні поштовхи відчули близько 73 тисяч людей. 36 тисяч із них - мешканці столиці Порт-Віла.
#BREAKING A powerful 7.4 magnitude earthquake struck Vanuatu on December 17, 2024, causing damaged US Embassy— Weather monitor (@Weathermonitors) December 17, 2024
Initial reports indicate significant damage to infrastructure, homes, and buildings.#earthquake #Vanuatu pic.twitter.com/MlPdnPBM74
Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок цього природнього явища:
- є постраждалі, яких доправили до лікарень
- було пошкоджено низку будівель і транспортних засобів
- зсуви ґрунту заблокували дорогу, що з'єднує Порт-Віла з міжнародним морським терміналом
Щонайменше одна людина загинула. Відомо також про щонайменше одну особу, яка опинилась під завалами.
Землетрус, зокрема, пошкодив будівлю, в якій були розміщені іноземні представництва - посольства США, Великої Британії, Франції та Нової Зеландії.
У заяві МЗС Нової Зеландії повідомляється також про перебої зі зв'язком по всій країні. Верховна комісія Австралії у Вануату вже підтвердила, що її комунікаційні системи постраждали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про сильний землетрус біля берегів США.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Reuters, CNN, Google maps, Wikipedia, сторінка "Weather monitor" у соцмережі Х, сторінка "Chains To Life Ministries" у Facebook, YouTube-канали "ABC7", "Associated Press" і "TIMES NOW".
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