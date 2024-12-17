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Островное государство Вануату всколыхнуло мощное землетрясение (фото, видео)

Вторник 17 декабря 2024 13:18
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Островное государство Вануату всколыхнуло мощное землетрясение (фото, видео) Землетрясение мощно всколыхнуло столицу Вануату - город Порт-Вила (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Во вторник, 17 декабря, островное тихоокеанское государство Вануату всколыхнуло мощное землетрясение.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Что известно о землетрясении в Вануату и его последствиях

Вануату (или Республика Вануату) - островное тихоокеанское государство в Меланезии, которое граничит:

  • на севере - с территориальными водами Соломоновых Островов
  • на западе - с экономической зоной Австралии
  • на юго-западе - с территориальными водами Новой Каледонии
  • на востоке - с территориальными водами Фиджи

В целом Республика Вануату расположена на 83 островах архипелага Новые Гебриды. Столица государства - город Порт-Вила.

Островное государство Вануату всколыхнуло мощное землетрясение (фото, видео)

Расположение Республики Вануату (скриншот: google.com/maps)

Согласно данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки, которые всколыхнули страну, были зафиксированы на глубине 10 километров. После первого из них произошло несколько афтершоков.

Уточняется, что магнитуда землетрясения в Вануату - 7,4 балла (по информации ряда СМИ - 7,3 балла).

"Возможны жертвы и повреждения. Влияние должно быть относительно локализованным... Ориентировочные экономические потери составляют 1-10% ВВП Вануату", - рассказали в USGS.

В целом сильные толчки почувствовали около 73 тысяч человек. 36 тысяч из них - жители столицы Порт-Вила.

Местные СМИ сообщают, что в результате этого природного явления:

  • есть пострадавшие, которых доставили в больницы
  • был поврежден ряд зданий и транспортных средств
  • оползни заблокировали дорогу, соединяющую Порт-Вила с международным морским терминалом

По меньшей мере один человек погиб. Известно также о по меньшей мере одном человеке, который оказался под завалами.

Землетрясение, в частности, повредило здание, в котором были размещены иностранные представительства - посольства США, Великобритании, Франции и Новой Зеландии.

В заявлении МИД Новой Зеландии сообщается также о перебоях со связью по всей стране. Верховная комиссия Австралии в Вануату уже подтвердила, что ее коммуникационные системы пострадали.

Напомним, ранее мы рассказывали о сильном землетрясении у берегов США.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: Reuters, CNN, Google maps, Wikipedia, страница "Weather monitor" в соцсети Х, страница "Chains To Life Ministries" в Facebook, YouTube-каналы "ABC7", "Associated Press" и "TIMES NOW".

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