Островное государство Вануату всколыхнуло мощное землетрясение (фото, видео)
Во вторник, 17 декабря, островное тихоокеанское государство Вануату всколыхнуло мощное землетрясение.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Что известно о землетрясении в Вануату и его последствиях
Вануату (или Республика Вануату) - островное тихоокеанское государство в Меланезии, которое граничит:
- на севере - с территориальными водами Соломоновых Островов
- на западе - с экономической зоной Австралии
- на юго-западе - с территориальными водами Новой Каледонии
- на востоке - с территориальными водами Фиджи
В целом Республика Вануату расположена на 83 островах архипелага Новые Гебриды. Столица государства - город Порт-Вила.
Расположение Республики Вануату (скриншот: google.com/maps)
Согласно данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки, которые всколыхнули страну, были зафиксированы на глубине 10 километров. После первого из них произошло несколько афтершоков.
Уточняется, что магнитуда землетрясения в Вануату - 7,4 балла (по информации ряда СМИ - 7,3 балла).
Мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла обрушилось на Вануату, вызвав широкомасштабные разрушения и обрушение нескольких зданий в Порт-Виле, Вануату- Weather monitor (@Weathermonitors) 17 декабря 2024 г .
Третье видео с посольства США в Вануату, показывает обширные повреждения #earthquake #Vanuatu #terremoto https://t.co/ukU7BtmCZP pic.twitter.com/1vDwo4hae2
"Возможны жертвы и повреждения. Влияние должно быть относительно локализованным... Ориентировочные экономические потери составляют 1-10% ВВП Вануату", - рассказали в USGS.
В целом сильные толчки почувствовали около 73 тысяч человек. 36 тысяч из них - жители столицы Порт-Вила.
#BREAKING Мощное землетрясение магнитудой 7,4 ударило по Вануату 17 декабря 2024 года, в результате чего было повреждено посольство США- Weather monitor (@Weathermonitors) 17 декабря 2024 года
По первоначальным сообщениям, значительный ущерб инфраструктуре, домам и зданиям.#earthquake #Vanuatu pic.twitter.com/MlPdnPBM74
Местные СМИ сообщают, что в результате этого природного явления:
- есть пострадавшие, которых доставили в больницы
- был поврежден ряд зданий и транспортных средств
- оползни заблокировали дорогу, соединяющую Порт-Вила с международным морским терминалом
По меньшей мере один человек погиб. Известно также о по меньшей мере одном человеке, который оказался под завалами.
Землетрясение, в частности, повредило здание, в котором были размещены иностранные представительства - посольства США, Великобритании, Франции и Новой Зеландии.
В заявлении МИД Новой Зеландии сообщается также о перебоях со связью по всей стране. Верховная комиссия Австралии в Вануату уже подтвердила, что ее коммуникационные системы пострадали.
Напомним, ранее мы рассказывали о сильном землетрясении у берегов США.
Читайте также, что известно о мощном извержении вулкана на Филиппинах.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Reuters, CNN, Google maps, Wikipedia, страница "Weather monitor" в соцсети Х, страница "Chains To Life Ministries" в Facebook, YouTube-каналы "ABC7", "Associated Press" и "TIMES NOW".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.