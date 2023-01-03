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Острів Великий Потьомкінський біля Херсона звільнений чи ні: що кажуть військові

Фото: на острові Великий Потьомкінський встановили прапор України (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Говорити про звільнення острова Великий Потьомкінський у Херсонській області ще зарано. Йдеться наразі про встановлення українського прапора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Своєю чергою вона наголосила, що варто зважати на коментарі військових, адже передчасні оголошення можуть лише нашкодити операції по звільненню острова.

"Встановлення прапора - це сигнал для ворога, що ми працюємо, земля наша і це все Україна, а також це нагадування противнику про незворотність тих процесів, які ми запланували. Але говорити про звільнення ще зарано. Треба усвідомлювати, що такі проголошення можуть дуже суттєво вплинути на розвиток подальшої військової операції. Зауважте, військовий говорив про те, що встановлено прапор, не про звільнення", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, вчора народний депутат Олексій Гончаренко опублікував відео з бійцем, який встановив український прапор на острові Великий Потьомкінський. Політик написав під відео про звільнення острова, але військові ж поки закликають не поспішати із заявами.

Додамо, що цей острів розташований у Херсонській області між правим і лівим берегами Дніпра. Окупанти ж після відступу з Херсона базуються на лівобережжі, звідки постійно тероризують обстрілами мирних людей у звільнених населених пунктах.

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