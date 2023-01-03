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Остров Большой Потемкинский возле Херсона освобожден или нет: что говорят военные

Фото: на острове Большой Потемкинский установили флаг Украины (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Говорить об освобождении острова Большой Потемкинский в Херсонской области еще рано. Речь идет об установлении украинского флага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

В свою очередь она подчеркнула, что стоит учитывать комментарии военных, ведь преждевременные объявления могут лишь навредить операции по освобождению острова.

"Установка флага - это сигнал для врага, что мы работаем, земля наша и это все Украина, а также это напоминание противнику о необратимости тех процессов, которые мы запланировали. Но говорить об освобождении еще рано. Следует осознавать, что такие провозглашения могут оказать существенное влияние на развитие дальнейшей военной операции. Заметьте, военный говорил о том, что установлен флаг, не об увольнении", - отметила Гуменюк.

Напомним, вчера народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал видео с бойцом, установившим украинский флаг на острове Большой Потемкинский. Политик написал под видео об освобождении острова, но военные пока призывают не спешить с заявлениями.

Добавим, что остров находится в Херсонской области между правым и левым берегами Днепра. Оккупанты же после отступления из Херсона базируются на левобережье, откуда постоянно терроризируют обстрелами мирных людей в освобожденных населенных пунктах.

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